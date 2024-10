Liam Payne morto a 31 anni tra palco e realtà: gli amori, la musica e il calcio. Tutto sul cantante scomparso (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne, membro degli One Direction, trovato morto in un hotel di Buenos Aires. Il cantante aveva tante passioni tra cui il calcio. Liam Payne e i punti interrogativi sulla sua vita. I sospesi non finiscono mai nella carriera di un artista in evoluzione, ma stavolta le domande raddoppiano. A partire da mercoledì sera, 22 ora italiana, quando il 31enne ex membro degli One Direction, viene trovato senza vita in un hotel di Buenos Aires. Liam Payne morto a 31 anni (ANSA-CityRumors.it)Il cantautore era lì perchè doveva prendere parte a un evento live, non ci sarà nessuna esibizione, ma i riflettori saranno accesi sulla sua camera d’albergo. Ridotta molto male. Danni ovunque, persino sul televisore. Pareti divelte e presunte sostanze sul comodino, o quel che ne resta. L’artista sarebbe caduto dal balcone. Cityrumors.it - Liam Payne morto a 31 anni tra palco e realtà: gli amori, la musica e il calcio. Tutto sul cantante scomparso Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), membro degli One Direction, trovatoin un hotel di Buenos Aires. Ilaveva tante passioni tra cui ile i punti interrogativi sulla sua vita. I sospesi non finiscono mai nella carriera di un artista in evoluzione, ma stavolta le domande raddoppiano. A partire da mercoledì sera, 22 ora italiana, quando il 31enne ex membro degli One Direction, viene trovato senza vita in un hotel di Buenos Aires.a 31(ANSA-CityRumors.it)Il cantautore era lì perchè doveva prendere parte a un evento live, non ci sarà nessuna esibizione, ma i riflettori saranno accesi sulla sua camera d’albergo. Ridotta molto male. Dovunque, persino sul televisore. Pareti divelte e presunte sostanze sul comodino, o quel che ne resta. L’artista sarebbe caduto dal balcone.

