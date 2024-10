Anteprima24.it - L’affondo di Iandolo: “Cento giorni di promesse tradite”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quanto dura una bugia? 100die i giovani della città ancora “carne da macello” Senza alcun senso del pudore e del ridicolo durante la presentazione del programma in campagna elettorale, dopo anni di immobilità dai banchi del governo, la futura sindaca Laura Nargi annunciava che in 100avrebbe istituito il forum dei giovani. Una promessa che era la punta di diamante – insieme al prosieguo della festa-movida – della sua chiamata alle armi dei giovani avellinesi contro la gerontocrazia del centrosinistra, contro quel campo largo di vecchi burocrati e bacchettoni“. Così in una nota, Francesco