La video-denuncia della Lav: “Coldiretti è rimasta al Medioevo, tiene legata una poiana di Harris fuori dalla sede nazionale” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Coldiretti si distingue ancora una volta per metodi medievali e brutali nei confronti degli animali, in questo caso delle poiane di Harris, rapaci americani che sono stati legati e detenuti in questo modo barbaro probabilmente per scacciare altri volatili”. L’associazione animalista Lav ha diffuso un video che mostra una poiana di Harris legata con una corda intorno al ceppo di un albero fuori dalla sede nazionale della Coldiretti. E ha denunciato: “È un comportamento inaccettabile contro il quale chiederemo provvedimenti. E intanto, facciamo sentire le nostre voci a Coldiretti commentando i post sui loro canali social con il messaggio ‘fuori dal Medioevo! Lasciate in pace le poiane'”. video Lav L'articolo La video-denuncia della Lav: “Coldiretti è rimasta al Medioevo, tiene legata una poiana di Harris fuori dalla sede nazionale” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - La video-denuncia della Lav: “Coldiretti è rimasta al Medioevo, tiene legata una poiana di Harris fuori dalla sede nazionale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “si distingue ancora una volta per metodi medievali e brutali nei confronti degli animali, in questo caso delle poiane di, rapaci americani che sono stati legati e detenuti in questo modo barbaro probabilmente per scacciare altri volatili”. L’associazione animalista Lav ha diffuso unche mostra unadicon una corda intorno al ceppo di un albero. E hato: “È un comportamento inaccettabile contro il quale chiederemo provvedimenti. E intanto, facciamo sentire le nostre voci acommentando i post sui loro canali social con il messaggio ‘dal! Lasciate in pace le poiane'”.Lav L'articolo LaLav: “alunadi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

