Gaeta.it - Il mercato turistico italiano nel 2024: l’emergere di nuove tendenze e opportunità

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore del turismo in Italia sta vivendo un periodo di espansione, con crescita sostenuta a diversi livelli. Dati rilasciati dall’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano mettono in evidenza un incremento significativo nelle esigenze e nei comportamenti dei viaggiatori. Se fino ad ora l’eCommerce ha rappresentato il principale motore del, sembra che altre modalità di distribuzione stiano guadagnando terreno. Analizziamo questi trend e le implicazioni per il futuro del. Analisi dei dati die delle performance Nel, il settore del turismo in Italia ha registrato un aumento del 8% nelle vendite attraverso tour operator e agenzie di viaggio. Questo risultato è accompagnato da un rincaro medio dei prezzi che si attesta al 12%, secondo i dati forniti dall’Istat.