Gaeta.it - Il festival I Cento Passi 2024: danza, arte e inclusione nei teatri abruzzesi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Aquila ospiterà dal 20 ottobre al 16 dicembreildi“I“, un evento che mira a riflettere sul ruolo deinella società contemporanea e a creare spazi di condivisione culturale. Diretto artisticamente da Loredana Errico e Amalia Salzano, ilsi svolgerà in diverse location tra cui il Teatro dei 99 a L’Aquila, il Teatro dei Marsi in Avezzano, il Teatro Comunale Maria Caniglia a Sulmona, il Teatro Marrucino a Chieti e l’Auditorium Enrico Fermi di Celano. Un cllone ricco di prestigio e varietà Questa edizione delcoinvolgerà compagnie didi fama internazionale, tra cui la Compagnia Movimentodi Gabriella Stazio, la Compagnia EgriBiancodi Susanna Egri e Raphael Bianco, e la Compagnia Nuovo Balletto Classico di Rezart Stafa, solo per citarne alcune.