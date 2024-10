Harris, la mia presidenza non sarà continuazione di Biden (Di giovedì 17 ottobre 2024) "La mia presidenza non sarà una continuazione di Joe Biden. Io rappresento una nuova generazione di leadership". Lo ha detto Kamala Harris in un'intervista a Fox nella quale ha definito Donald Trump "instabile". "Penso che gli americani siano preoccupati da Trump", ha aggiunto citando i timori espressi da molti che hanno lavorato con l'ex presidente e che lo definiscono "non adatto" alla Casa Bianca e "pericoloso". Quotidiano.net - Harris, la mia presidenza non sarà continuazione di Biden Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "La mianonunadi Joe. Io rappresento una nuova generazione di leadership". Lo ha detto Kamalain un'intervista a Fox nella quale ha definito Donald Trump "instabile". "Penso che gli americani siano preoccupati da Trump", ha aggiunto citando i timori espressi da molti che hanno lavorato con l'ex presidente e che lo definiscono "non adatto" alla Casa Bianca e "pericoloso".

