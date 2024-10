Gli One Direction parlano dopo la morte di Liam Payne (Di giovedì 17 ottobre 2024) dopo un giorno di silenzio, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles e Niall Horan hanno rotto il silenzio sulla scomparsa di Liam Payne. Gli One Direction poco fa hanno rilasciato un comunicato congiunto sui loro profili social. I quattro ragazzi si sono detti distrutti dal dolore della perdita di quello che per loro non era solo un collega, ma un amico, un fratello. Gli One Direction sulla morte di Liam Payne. “Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam. Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. – hanno scritto gli One Direction – Ma per ora, ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e la perdita di nostro fratello, che amavamo profondamente. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fan che lo hanno amato insieme a noi. Biccy.it - Gli One Direction parlano dopo la morte di Liam Payne Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)un giorno di silenzio, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles e Niall Horan hanno rotto il silenzio sulla scomparsa di. Gli Onepoco fa hanno rilasciato un comunicato congiunto sui loro profili social. I quattro ragazzi si sono detti distrutti dal dolore della perdita di quello che per loro non era solo un collega, ma un amico, un fratello. Gli Onesulladi. “Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di. Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. – hanno scritto gli One– Ma per ora, ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e la perdita di nostro fratello, che amavamo profondamente. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fan che lo hanno amato insieme a noi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - perché è morto l'ex degli One Direction. L'esito dell'autopsia : «Fatali i traumi riportati nella caduta dal terzo piano» - Il cantante Liam Payne, ex membro del gruppo britannico One Direction, è morto a causa dei traumi riportati per la caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires dove era... (Leggo.it)

Lo strano silenzio degli altri One Direction dopo la morte di Liam Payne (e il saluto degli amici e dei fan). La ex lo stava per diffidare per i continui contatti - Sono venuta non appena ho sentito la notizia».  Mando amore e condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Sono davvero dispiaciuto e devastato per la sua famiglia e, naturalmente, per suo figlio Bear che ha perso il padre». Un pò come Paris Hilton che scrive: «È sconvolgente apprendere la notizia della scomparsa di Liam Payne. (Open.online)

Dagli One Direction alle accuse della ex - luci e ombre nella vita di Liam Payne -  Inizia quindi la carriera solista di Payne, che firma con Capitol Records. Dalle critiche per il suo comportamento al concerto in Argentina di Niall Horan, ex collega della band, dove è stato accusato di cercare l’attenzione dei fan, alle accuse, non esplicite ma pesanti, dell’ex fidanzata Maya Henry. (Dailyshowmagazine.com)