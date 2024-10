Frana sul "Cammino della Tuscia 103" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Frana sul "Cammino della Tuscia 103". La tappa numero 7 ha subito un'interruzione a causa di un cedimento poco dopo Civitella Cesi (frazione di Blera), in direzione Monte Romano. L'interruzione interessa il percorso nei pressi del ponte sul fiume Vesca, lungo la strada provinciale 42.Le Viterbotoday.it - Frana sul "Cammino della Tuscia 103" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)sul "103". La tappa numero 7 ha subito un'interruzione a causa di un cedimento poco dopo Civitella Cesi (frazione di Blera), in direzione Monte Romano. L'interruzione interessa il percorso nei pressi del ponte sul fiume Vesca, lungo la strada provinciale 42.Le

