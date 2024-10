Fedez, ha una nuova fidanzata: “Fidanzamento in famiglia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo i diversi flirt che gli sono stati attribuiti in questi mesi, Fedez avrebbe intrapreso una relazione seria con una certa Vittoria. A lanciare l’inaspettato scoop è stato Gabriele Parpiglia, rivelando qualche dettaglio sulla nuova love-story del chiacchierato rapper. “Fidanzamento in famiglia” – Ancor prima di lanciare lo scoop completo, Parpiglia su X (ex Twitter) aveva L'articolo Fedez, ha una nuova fidanzata: “Fidanzamento in famiglia” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo i diversi flirt che gli sono stati attribuiti in questi mesi,avrebbe intrapreso una relazione seria con una certa Vittoria. A lanciare l’inaspettato scoop è stato Gabriele Parpiglia, rivelando qualche dettaglio sullalove-story del chiacchierato rapper. “in” – Ancor prima di lanciare lo scoop completo, Parpiglia su X (ex Twitter) aveva L'articolo, ha una: “in”

