Ds Giugliano : “Le favorite sono altre, ancora iutile guardare la classifica” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ospite della trasmissione ‘Il Salotto del Calcio’, in onda su Antenna Sud, il direttore sportivo del Giugliano, Domenico Fracchiolla, ha voluto smorzare gli entusiasmi intorno alla sua squadra dopo l’ottima partenza in campionato: “sono passate poche partite non diamo pressione ai ragazzi. “Le favorite sono altre, ancora iutile guardare la classifica” “In questa fase stiamo facendo cose importanti L'articolo Ds Giugliano : “Le favorite sono altre, ancora iutile guardare la classifica” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Ds Giugliano : “Le favorite sono altre, ancora iutile guardare la classifica” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ospite della trasmissione ‘Il Salotto del Calcio’, in onda su Antenna Sud, il direttore sportivo del, Domenico Fracchiolla, ha voluto smorzare gli entusiasmi intorno alla sua squadra dopo l’ottima partenza in campionato: “passate poche partite non diamo pressione ai ragazzi. “Lela” “In questa fase stiamo facendo cose importanti L'articolo Ds: “Lela” Teleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diretta Galatasaray Roma donne/ Streaming, video tv: italiane favorite (Champions League, 17 ottobre 2024) - Diretta Galatasaray Roma donne, streaming, video e tv: Ulgen e Spugna si sfidano per la seconda giornata del girone A di Champions League. (ilsussidiario.net)

TJ - GIUGLIANO-JUVENTUS NEXT GEN 0-0 - 1'- Primo pallone della gara giocato dalla Juve. 15:01 - Inizia il match!! 14:59 - Squadre che entrano in campo in questo istante. 14:52 - Pochi ... (tuttojuve.com)

Juventus Next Gen, i convocati di Montero per il match contro il Giugliano - Paolo Montero, tecnico della Juventus Next Gen, ha reso nota la lista dei convocati per il match di campionato che i bianconeri giocheranno in trasferta contro il Giugliano oggi pomeriggio ... (tuttojuve.com)