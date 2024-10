Anteprima24.it - Diritto alla salute: CGIL scende in piazza, mobilitazione anche nel Sannio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutie lotta allo smantellamento del Servizio Sanitario pubblico. E’ su queste coordinate che laincon due manifestazioni, una a Roma, l’altra a Napoli, per manifestare contro le politiche governative sull’essenziale servizio della Sanità che a giudizio del Sindacati verrebbe cancellato progressivamente e per affermare invece una sanità con valori portanti quale uguaglianza e equilibrata. In via Leonardo Bianchi, sede dellasannita, il segretario provinciale dellaLuciano Valle, quello dello Spi Giuseppe Vassallo e Domenico Raffa della Funzione Pubblica hanno presentato le ragioni delle due mobilitazioni regionale a Napoli il prossimi 29 ottobre e nazionale a Roma il prossimo 19 ottobre con la Funzione Pubblica .