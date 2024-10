Com’è andata la missione di Kamala Harris in casa Fox, per prendersi i voti di destra (Di giovedì 17 ottobre 2024) Kamala Harris è apparsa ierisera su Fox News per la sua prima intervista a una tv filorepubblicana. Sono stati trenta minuti durante i quali il conduttore Brett Baier ha posto alla vicepresidente domande sfidanti su immigrazione, economia e amministrazione Biden. L’obiettivo, dichiarato, per la Harris era una call to action diretta agli elettori di destra, ghiotta occasione dopo che un centinaio di repubblicani dissidenti avevano partecipato con lei a un evento elettorale in Pennsylvania. Com’è andata? Per temi: Immigrazione Brett Baier ha chiesto di difendere la decisione dell’amministrazione Biden di revocare alcune delle politiche restrittive di Donald Trump e di rispondere a una madre che, al Congresso, ha denunciato la perdita del figlio per mano di un immigrato clandestino. Linkiesta.it - Com’è andata la missione di Kamala Harris in casa Fox, per prendersi i voti di destra Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è apparsa ierisera su Fox News per la sua prima intervista a una tv filorepubblicana. Sono stati trenta minuti durante i quali il conduttore Brett Baier ha posto alla vicepresidente domande sfidanti su immigrazione, economia e amministrazione Biden. L’obiettivo, dichiarato, per laera una call to action diretta agli elettori di, ghiotta occasione dopo che un centinaio di repubblicani dissidenti avevano partecipato con lei a un evento elettorale in Pennsylvania.? Per temi: Immigrazione Brett Baier ha chiesto di difendere la decisione dell’amministrazione Biden di revocare alcune delle politiche restrittive di Donald Trump e di rispondere a una madre che, al Congresso, ha denunciato la perdita del figlio per mano di un immigrato clandestino.

Com’è andata la missione di Kamala Harris in casa Fox - per prendersi i voti di destra - E poi ha chiuso l’argomento con una metafora: «Trump lancia pietre pur sapendo di vivere in ??una casa di vetro». E ha aggiunto che anche Trump, secondo fonti a lui vicine, pare non essere più in grado di assumere la presidenza, ma mentre «Joe Biden non è in lizza, mentre Donald Trump sì». Medioriente Harris non ha mostrato dubbi alla domanda su quale paese straniero considera il più grande ... (Linkiesta.it)

Aborto - tasse - immigrazione - guerre : com’è andato il dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump - “Sappiamo che abbiamo una carenza di case e alloggi – ha sottolineato – e il costo degli alloggi è troppo alto per troppe persone. Secondo il Washington Post, “la performance della vicepresidente Kamala Harris e la reazione spesso frustrata di Donald Trump hanno evidenziato quanto siano cambiate le dinamiche della competizione da quando il presidente Joe Biden ha concluso la sua campagna”. (Tpi.it)

