Lettera43.it - Caso Mbappé, la difesa del calciatore dall’accusa di stupro a Stoccolma: «Rapporto consensuale»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo l’accusa di aver violentato una ragazza durante il suo soggiorno a, con i media svedesi che ne chiedono il mandato d’arresto, Kylian, che aveva bollato come fake news le notizie di un suo coinvolgimento nella vicenda, è indagato come “ragionevole sospetto” nell’indagine, il più basso livello di incriminazione previsto dalla legge. La legale del, Marie-Alix Canu-Bernar ha spiegato come il suo assistito sia «esterrefatto da questa storia di cui non sa niente. Non capisce da dove viene. È impossibile che una cosa del genere sia successa, anche perché non è mai solo».