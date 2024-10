Tvpertutti.it - Carmen Di Pietro rischia denuncia da cantante dopo Tale e Quale Show

(Di giovedì 17 ottobre 2024)Diuna. Lo scontro con Wanda Fisher sta facendo discutere, portando alla luce una storia di presunti inganni artistici e debiti economici che si protrae ormai da quasi vent'anni. La, nota per aver prestato la voce a numerose hit negli anni '80 e '90, ha rivelato al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti di volerreDi, accusandola di aver utilizzato le sue canzoni in playback senza darle il giusto riconoscimento. La vicenda risale al periodo in cui l'attuale concorrente di2024 divenne famosa in Spagna, esibendosi con il brano Imagination, inciso da Wanda Fisher. Secondo quanto riportato dalla, la Disi sarebbe appropriata della canzone, fingendo di cantarla con la sua voce durante le performance live.