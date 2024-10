Borgo e la Valle in lutto. Addio a Giuliano Castori: "Un uomo autentico" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Profondo cordoglio e commozione a Borgo a Mozzano per la scomparsa di Giuliano Castori, 83 anni, imprenditore di successo, molto conosciuto e stimato in tutta la zona, da sempre impegnato socialmente e sostenitore di iniziative benefiche. Per questa sua attività era stato insignito a suo tempo, della Medaglia d’Oro della Misericordia di Borgo a Mozzano. Al dolore dei parenti, della gente comune e dei numerosi amici che Giuliano contava, si unisce il cordoglio del sindaco Patrizio Andreuccetti, il quale, nell’esprimere le condoglianze alla famiglia, lo ricorda tracciando un profilo della sua figura di imprenditore e di uomo. "Ci ha lasciarti Giuliano Castori – commenta il primo cittadino di Borgo a Mozzano – storico imprenditore del nostro territorio. Lanazione.it - Borgo e la Valle in lutto. Addio a Giuliano Castori: "Un uomo autentico" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Profondo cordoglio e commozione aa Mozzano per la scomparsa di, 83 anni, imprenditore di successo, molto conosciuto e stimato in tutta la zona, da sempre impegnato socialmente e sostenitore di iniziative benefiche. Per questa sua attività era stato insignito a suo tempo, della Medaglia d’Oro della Misericordia dia Mozzano. Al dolore dei parenti, della gente comune e dei numerosi amici checontava, si unisce il cordoglio del sindaco Patrizio Andreuccetti, il quale, nell’esprimere le condoglianze alla famiglia, lo ricorda tracciando un profilo della sua figura di imprenditore e di. "Ci ha lasciarti– commenta il primo cittadino dia Mozzano – storico imprenditore del nostro territorio.

