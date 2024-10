Body shaming e attacchi social alla sindaca di Latina | È tutta rifatta ma lei tuona | Ora basta è colpa del tumore!

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Matilde Celentano,di, da tempo è diventata oggetto di, insulti eda parte di persone che la accusano di aver fatto abuso della chirurgia estetica e di utilizzare i soldi della politica per rifarsi, piuttosto che spenderli per la comunità. “Hai le labbra a canotto”, “è”, “ecco dove finiscono i nostri soldi” sono solo alcune delle frasi più odiose rivolte, che però ha deciso di diree si è detta pronta a passare alle vie legali. La risposta della: “Ho il” Alle accuse di essere, la Celentano aveva già replicato ad agosto spiegando che i cambiamenti fisici erano dovutiterapia e in particolare al cortisone, che gonfiavano le labbra.