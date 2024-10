Blitz della Digos contro la propaganda nazista: sequestro di armi e contenuti estremisti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione della Digos ha portato alla luce messaggi di istigazione alla violenza tramite WhatsApp da parte di due giovani, uno di Torino e l’altro di Biella. Questi sono accusati di incitamento alla violenza contro gruppi etnici confinanti con ideologie nazionalsocialiste. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Leonardo Lesti della Procura di Milano e della Procura minorile, coinvolge dieci adolescenti aggiuntivi, tutti considerati parte di una rete più ampia di istigatori. Attività di propaganda nei gruppi social Recenti indagini hanno rivelato l’esistenza di un gruppo WhatsApp chiamato “Seconda Generazione Skinhead”, nel quale gli indagati si scambiavano messaggi caratterizzati da contenuti nazionalsocialisti e ideologie suprematiste. Gaeta.it - Blitz della Digos contro la propaganda nazista: sequestro di armi e contenuti estremisti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazioneha portato alla luce messaggi di istigazione alla violenza tramite WhatsApp da parte di due giovani, uno di Torino e l’altro di Biella. Questi sono accusati di incitamento alla violenzagruppi etnici confinanti con ideologie nazionalsocialiste. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Leonardo LestiProcura di Milano eProcura minorile, coinvolge dieci adolescenti aggiuntivi, tutti considerati parte di una rete più ampia di istigatori. Attività dinei gruppi social Recenti indagini hanno rivelato l’esistenza di un gruppo WhatsApp chiamato “Seconda Generazione Skinhead”, nel quale gli indagati si scambiavano messaggi caratterizzati danazionalsocialisti e ideologie suprematiste.

