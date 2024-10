ATP Stoccolma 2024, Rublev e Dimitrov ai quarti. Vittorie di Wawrinka e Kecmanovic (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è delineato il tabellone dei quarti di finale nell’ATP 250 di Stoccolma. Non sbaglia Andrey Rublev, testa di serie numero uno. Il russo ha superato abbastanza nettamente in due set il francese Alexandre Muller in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Rublev affronterà ora l’eterno Stan Wawrinka. Il campione svizzero torna nei quarti di finale a livello ATP dopo quelli raggiunti a Umago lo scorso anno. Wawrinka si è imposto in tre set sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 dopo aver recuperato anche due volte un break di svantaggio nel terzo set. Sarà il serbo Miomir Kecmanovic l’avversario nei quarti di Tommy Paul, che si era già qualificato ieri con il successo sul serbo Laslo Djere. Oasport.it - ATP Stoccolma 2024, Rublev e Dimitrov ai quarti. Vittorie di Wawrinka e Kecmanovic Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è delineato il tabellone deidi finale nell’ATP 250 di. Non sbaglia Andrey, testa di serie numero uno. Il russo ha superato abbastanza nettamente in due set il francese Alexandre Muller in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in poco più di un’ora di gioco.affronterà ora l’eterno Stan. Il campione svizzero torna neidi finale a livello ATP dopo quelli raggiunti a Umago lo scorso anno.si è imposto in tre set sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 dopo aver recuperato anche due volte un break di svantaggio nel terzo set. Sarà il serbo Miomirl’avversario neidi Tommy Paul, che si era già qualificato ieri con il successo sul serbo Laslo Djere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ATP Stoccolma - Berrettini rientra nel derby con Darderi - Rublev comanda il seeding - L’avversario di primo turno sarà Luciano Darderi in un interessante derby che vedrà favorito Matteo, viste le condizioni rapide indoor che possono favorire il possente servizio. Tanti motivi di interesse ad alimentare un torneo dal grande fascino e tradizione. Il norvegese sarà la seconda testa di serie del tabellone che è comandato da Andrey Rublev: per il russo si tratta di una settimana ... (Oasport.it)

Tabellone Atp Stoccolma 2024 - Rublev guida il seeding. In campo Berrettini - Darderi e Sonego - Ymer vs (5) Jarry PARTE BASSA (8) Darderi vs Berrettini Kovacevic vs (PR) Stricker Halys vs Nagal (3) Dimitrov bye (7) Griekspoor vs Kotov Moutet vs Q Q vs Sonego (2) Ruud bye The post Tabellone Atp Stoccolma 2024, Rublev guida il seeding. ATP STOCCOLMA 2024: PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY Tabellone Atp Stoccolma 2024, Rublev guida il seeding. (Sportface.it)