Alessandro Bolide, paura sul parapetto: salvato dalla polizia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il comico napoletano Alessandro Bolide, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo Made in Sud, è stato al centro di lunghi minuti di terrore nella giornata del 16 ottobre. La polizia lo ha trovato sul parapetto del balcone della sua abitazione a Napoli, in condizioni di forte agitazione. Secondo quanto riportato da fonti locali, una pattuglia di poliziotti è intervenuta prontamente su segnalazione di alcuni vicini di casa del comico che hanno notato Bolide seduto pericolosamente sul bordo del balcone. Gli agenti, giunti sul posto, hanno cercato di instaurare un dialogo con l’artista per convincerlo a rientrare in casa, evitando una tragedia. Dopo alcuni minuti di tensione fortunatamente la situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni: il comico è stato riportato all’interno della sua abitazione in condizioni di sicurezza. Velvetmag.it - Alessandro Bolide, paura sul parapetto: salvato dalla polizia Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il comico napoletano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo Made in Sud, è stato al centro di lunghi minuti di terrore nella giornata del 16 ottobre. Lalo ha trovato suldel balcone della sua abitazione a Napoli, in condizioni di forte agitazione. Secondo quanto riportato da fonti locali, una pattuglia di poliziotti è intervenuta prontamente su segnalazione di alcuni vicini di casa del comico che hanno notatoseduto pericolosamente sul bordo del balcone. Gli agenti, giunti sul posto, hanno cercato di instaurare un dialogo con l’artista per convincerlo a rientrare in casa, evitando una tragedia. Dopo alcuni minuti di tensione fortunatamente la situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni: il comico è stato riportato all’interno della sua abitazione in condizioni di sicurezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandro Bolide trovato sul parapetto del balcone : salvato dalla polizia - Alessandro Bolide, comico conosciuto per i suoi monologhi a Made in Sud, è stato salvato ieri dalla polizia che lo trovato sul parapetto del balcone della propria abitazione a... (Ilmattino.it)

Alessandro Bolide : il comico napoletano rischia il peggio ma trova supporto tra i fan - Questo episodio evidenzia come anche le persone che appaiono forti e sicure possano affrontare situazioni di grande vulnerabilità. Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . Il messaggio di Bolide sui social media ha trovato una risonanza profonda, suscitando un’ondata di affetto e auguri di pronta guarigione. (Gaeta.it)

Made in Sud - il comico Alessandro Bolide trovato sul parapetto del balcone di casa : salvato dalla polizia - Momenti di grande apprensione per il comico napoletano Alessandro Bolide, noto soprattutto per le sue esibizioni a “Made in Sud”. “Passerà anche questo momento”, ha scritto, scusandosi per il gesto e mostrando gratitudine per i numerosi messaggi di sostegno ricevuti. Nato nel 1974, Alessandro Bolide è diventato celebre grazie ai suoi monologhi esilaranti a “Made in Sud”, dove il suo tormentone ... (Thesocialpost.it)