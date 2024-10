Aggressione a Livorno: la troupe di “Fuori dal Coro” attaccata dagli spacciatori in piazza Garibaldi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Livorno, un episodio di violenza ha attirato l’attenzione dei media e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. Durante le riprese di un servizio da parte della troupe di “Fuori dal Coro”, alcuni spacciatori hanno aggredito verbalmente e fisicamente i giornalisti, lanciando bottiglie di vetro e altri oggetti. L’incidente è stato documentato dal consigliere Alessandro Perini e ha portato a un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine. L’episodio di Aggressione e l’intervento della polizia L’Aggressione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì in piazza Garibaldi, un’area già nota per episodi di spaccio e violenza. La troupe di “Fuori dal Coro”, accompagnata dal consigliere Perini di Fratelli d’Italia, stava filmando un servizio sull’insicurezza della zona quando è iniziata la provocazione. Gaeta.it - Aggressione a Livorno: la troupe di “Fuori dal Coro” attaccata dagli spacciatori in piazza Garibaldi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, un episodio di violenza ha attirato l’attenzione dei media e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. Durante le riprese di un servizio da parte delladi “dal”, alcunihanno aggredito verbalmente e fisicamente i giornalisti, lanciando bottiglie di vetro e altri oggetti. L’incidente è stato documentato dal consigliere Alessandro Perini e ha portato a un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine. L’episodio die l’intervento della polizia L’è avvenuta nel pomeriggio di giovedì in, un’area già nota per episodi di spaccio e violenza. Ladi “dal”, accompagnata dal consigliere Perini di Fratelli d’Italia, stava filmando un servizio sull’insicurezza della zona quando è iniziata la provocazione.

Troupe Mediaset picchiata a Livorno dai pusher - il delirio della sinistra : “Va rispettata la loro privacy” - Poco importa che siano davvero spacciatori o meno. Tre persone, un brindisino di 32 anni, una livornese e un senegalese di 30, sono stati denunciati in concorso dalla polizia di Livorno per violenza privata, minacce e getto pericoloso di cose. Il senatore Marco Lisei, commissario di Fratelli d'Italia nella provincia di Livorno, sdegnato scrive in una nota: “I cittadini sono ostaggio della ... (Liberoquotidiano.it)

Troupe Mediaset picchiata a Livorno - sinistra solidale coi pusher : “Va rispettata la loro privacy” (video) - pic. “I cittadini sono ostaggio della criminalità nelle città del Pd, che sono le più pericolose in Italia. Intanto partiamo dai fatti. twitter. L’eredità che la sinistra ci ha lasciato è disastrosa, ma la sicurezza per noi è una priorità e proseguiamo il lavoro per risolvere anche questo grave problema, così come abbiamo fatto con l’immigrazione clandestina” ha dichiarato in una nota il ... (Secoloditalia.it)

Livorno | Minacce e lancio di bottiglie contro troupe televisiva e consigliere comunale in piazza Garibaldi : tre denunce - Sabato 12 ottobre, zona Repubblica. Siamo in pieno pomeriggio quando in piazza Garibaldi arriva una troupe televisiva di Rete 4, accompagnata dal consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Perini, per documentare la "situazione di degrado, spaccio e insicurezza" che insiste sulla piazza. Le... (Livornotoday.it)