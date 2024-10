Victoria’s Secret porta la cellulite in passerella ma è tardi per lo show (apparentemente) inclusivo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bellissime, magre, con le gambe lunghe e toniche, la pancia piatta, la chioma fluente, il sorriso smagliante: insomma perfette. Così sono state presentate per anni le modelle di Victoria's Secret. Le vedevamo calcare la passerella ammiccando e riuscivamo solo a pensare a quanto fossero irraggiungibili. Quello sembrava l'unico modo giusto di essere, era l'unico che veniva mostrato. Poi la narrazione è cambiata, in direzione di una rappresentazione realistica, veritiera, in cui potersi riconoscere. Il brand, sommerso di critiche, ha provato ad adeguarsi, almeno all'apparenza. Fanpage.it - Victoria’s Secret porta la cellulite in passerella ma è tardi per lo show (apparentemente) inclusivo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bellissime, magre, con le gambe lunghe e toniche, la pancia piatta, la chioma fluente, il sorriso smagliante: insomma perfette. Così sono state presentate per anni le modelle di Victoria's. Le vedevamo calcare laammiccando e riuscivamo solo a pensare a quanto fossero irraggiungibili. Quello sembrava l'unico modo giusto di essere, era l'unico che veniva mostrato. Poi la narrazione è cambiata, in direzione di una rappresentazione realistica, veritiera, in cui potersi riconoscere. Il brand, sommerso di critiche, ha provato ad adeguarsi, almeno all'apparenza.

