Via libera del Senato: la maternità surrogata diventa reato universale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con 84 voti a favore e 58 contrari il Senato ha dato il via libera al ddl contro la maternità surrogata compiuta all'estero da cittadini italiani, che adesso è per legge reato universale. Le coppie che faranno ricorso alla pratica all'estero, nei Paesi in cui è consentita, potranno dunque essere punite. Palazzo Madama, sede del Senato (Getty Images).La pena: carcere fino a due anni e una sanzione massima di un milione di euro La norma, che aveva già passato l'esame della Camera, vieta agli italiani di praticare la maternità surrogata non solo nel nostro Paese, dove è già illegale, ma anche all'estero dove invece è possibile. La legge stabilisce che realizzare, organizzare o pubblicizzare tali attività si configura come un delitto, punito con la reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 600 mila a un milione di euro.

