Un corso di nuoto per sole donne islamiche: la proposta ‘progressista’ va contro la laicità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alcuni anni fa a Torino la Uisp organizzò un corso in piscina esclusivamente per donne di fede islamica. Nel 2006, a Riccione, su richiesta di famiglie in vacanza dagli Emirati era stata chiusa una porzione di spiaggia ad uso esclusivo delle donne di fede islamica. Ora anche a Figline Valdarno, provincia di Firenze, rispunta la proposta: una volta alla settimana, di martedì mattina, la struttura comunale gestita da Uisp attuerà un corso di nuoto riservato a donne di fede islamica. La decisione, sostiene Uisp, è “per consentire loro di svolgere l’attività in acqua, nel rispetto dei precetti della loro fede; durante quell’ora di corso non sarà consentito l’accesso ad altre persone, in particolare uomini. Saranno presenti all’interno dell’impianto soltanto l’istruttrice e le partecipanti al corso”. Ilfattoquotidiano.it - Un corso di nuoto per sole donne islamiche: la proposta ‘progressista’ va contro la laicità Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alcuni anni fa a Torino la Uisp organizzò unin piscina esclusivamente perdi fede islamica. Nel 2006, a Riccione, su richiesta di famiglie in vacanza dagli Emirati era stata chiusa una porzione di spiaggia ad uso esclusivo delledi fede islamica. Ora anche a Figline Valdarno, provincia di Firenze, rispunta la: una volta alla settimana, di martedì mattina, la struttura comunale gestita da Uisp attuerà undiriservato adi fede islamica. La decisione, sostiene Uisp, è “per consentire loro di svolgere l’attività in acqua, nel rispetto dei precetti della loro fede; durante quell’ora dinon sarà consentito l’accesso ad altre persone, in particolare uomini. Saranno presenti all’interno dell’impianto soltanto l’istruttrice e le partecipanti al”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché fa discutere il corso di nuoto rivolto solo a donne musulmane a Figline Valdarno? - Per ora sono sette le donne iscritte, con due istruttrici, per le quali non è previsto alcun obbligo di vestiario. Qui l’integrazione non è una parola vuota, ma un impegno concreto. Il fondo di una piscina (fonte: Pixabay)Al momento, dunque, resta tutto confermato. 30 alle 9. La scelta voluta dalla UISP di Figline Valdarno (Firenze) di organizzare un corso di nuoto, presso la piscina comunale, ... (Cultweb.it)

Corso di nuoto riservato a sole donne musulmane - polemica a Figline Valdarno : “Una cosa orribile” - Insorgono Lega e Fratelli d'Italia: "È un progetto che istituzionalizza l'apartheid per le musulmane". Polemiche a Figline Valdarno (Firenze) dopo che la Uisp, l'Unione italiana sport per tutti, ha lanciato un corso di nuoto presso la piscina comunale riservato a sole donne islamiche. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Donne scomparse lo stesso giorno - ricerche in corso : hanno 64 e 40 anni - Due donne e un uomo scomparsi nel nulla: sono tre le persone che in queste ore stanno cercando senza sosta i vicili del fuoco nei territori di Occhiobello, Ronco all'Adige e Fossalta di... (Ilgazzettino.it)