Ucraina, Zelensky presenta il suo piano di fine guerra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Zelensky ha presentato il suo piano per la vittoria anche in al Parlamento di Kiev: 5 punti che farebbero finire la guerra entro il prossimo anno. Servizio di Antonio Soviero

