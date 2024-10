Sport.quotidiano.net - Ternana, ora il big match con la Torres. Aloi è tornato ad allenarsi in gruppo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Notizie positive dalla seduta di ripresa, in vista del bigcon laadin, dopo gli ultimi accertamenti a cui si è sottoposto in seguito alla distorsione al ginocchio che lo ha obbligato a saltare 7 partite, da quella di Gubbio in poi. Si presume dunque che per la gara di Sassari (domenica ore 15) il tecnico Abate possa contare, almeno per la panchina, sul prezioso recupero del mediano ex Pescara e Avellino, in un reparto che, lo ricordiamo, deve fare a meno di Damiani che sta effettuando la riabilitazione post operatoria e tornerà a disposizione non prima di marzo. Buone notizie anche per Maestrelli e Tito. Il primo, uscito per infortunio durante il secondo tempo di-Ascoli, si è regolarmente allenato con i compagni, confermando le sensazioni positive emerse nell’immediato post gara.