Taylor Swift e Travis Kelce la loro storia d’amore diventa un film di Natale

(Adnkronos) – Travis Kelce e Taylor Swift sono la nuova 'coppia reale' degli Stati Uniti: da quando l'amore tra il giocatore dei Kansas City Chiefs e la cantante dei record è stato reso pubblico sono seguitissimi e amatissimi. Ora sembra che la loro storia abbia persino ispirato uno dei nuovi film di Natale prodotti dalla

Travis Kelce e Taylor Swift ispirano un nuovo film di Natale : ‘Christmas in the Spotlight’ - La loro storia d’amore sembra aver ispirato un nuovo film natalizio, ‘Christmas in the Spotlight‘, prodotto dalla rete televisiva americana Lifetime. Un cast che ricorda le star reali La scelta del cast per ‘Christmas in the Spotlight‘ non è casuale, con protagonisti che evocano visivamente l’affinità con Kelce e Swift. (Gaeta.it)