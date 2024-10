Tarquinia autogrù avvolta dalle fiamme sulla Roccaccia

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

– Unha preso fuoco a: è accaduto nella giornata di ieristrada, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul mezzo viaggiava solo il conducente che non ha richiesto cure mediche particolari. Sul posto presente anche il personale della Protezione civile e il personale della gestione della rete stradale della provincia di Viterbo. Per i rilievi del caso, l'intervento è stato notificato all'Arpa.