Stuprata 24enne: "O fai sesso con me o divulgo tuoi video intimi" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stuprata dal ragazzo con cui ha avuto una relazione sotto la minaccia di divulgare suoi video intimi. Vittima una 24enne residente a Viterbo. Il suo carnefice è un 27enne originario della Romania, arrestato e finito a processo per violenza sessuale e lesioni aggravate.Il giovane è imputato Viterbotoday.it - Stuprata 24enne: "O fai sesso con me o divulgo tuoi video intimi" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)dal ragazzo con cui ha avuto una relazione sotto la minaccia di divulgare suoi. Vittima unaresidente a Viterbo. Il suo carnefice è un 27enne originario della Romania, arrestato e finito a processo per violenza sessuale e lesioni aggravate.Il giovane è imputato

