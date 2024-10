Stellantis a novembre nuovi stop a Pomigliano Termoli e Pratola

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) –ferma la produzione in alcune giornate dinegli stabilimenti italiani. La società ha comunicato alle organizzazioni sindacali le prossime giornate di sospensione delle attività produttive previste per alcuni stabilimenti italiani. “Queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse”, spiega il gruppo. Di seguito i dettagli: ? Stabilimento did’Arco (linea Panda): La produzione della linea Panda sarà sospesa nelle seguenti singole giornate: 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 e 292024. ? Stabilimento di: o Linea Fire: La produzione sarà sospesa dall’11 al 242024; Linee Gme/Gse/V6: la produzione sarà sospesa nelle singole giornate 11, 15, 18 e 222024.