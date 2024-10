Sogei, il dg Iorio ai pm "Ho ricevuto mazzette per oltre 100 mila euro" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il manager è stato arrestato lunedì sera a Roma per corruzione e turbativa d'asta durante uno scambio di denaro Ilgiornale.it - Sogei, il dg Iorio ai pm "Ho ricevuto mazzette per oltre 100 mila euro" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il manager è stato arrestato lunedì sera a Roma per corruzione e turbativa d'asta durante uno scambio di denaro

Terremoto mazzettealla Sogei : in manette il dg Paolino Iorio - . E nell’inchiesta finisce anche il referente italiano di Elon Musk. Ai due, […] The post Terremoto mazzettealla Sogei: in manette il dg Paolino Iorio appeared first on L'Identità. Terremoto mazzette alla Sogei. Ieri una nuova operazione anticorruzione, condotta dal Nucleo operativo del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, ha fatto scattare le manette per il direttore generale ... (Lidentita.it)

Paolino Iorio - chi è il direttore generale di Sogei arrestato per corruzione - È infatti approdato in Sogei dopo la laurea in Ingegneria ET – indirizzo Elettronico all’università Sapienza di Roma e da allora è rimasto in azienda per 37 anni. Nel corso della sua esperienza professionale ha ricoperto vari incarichi di responsabilità nell’ambito della gestione e sviluppo delle soluzioni infrastrutturali di sistemi e reti, fino al 2011 quando è diventato Cto dell’azienda, ... (Lapresse.it)

Paolino Iorio - arrestato il dg di Sogei : corruzione e turbativa d'asta. Tra i 18 indagati anche il referente di Elon Musk in Italia - Paolino Iorio, dg della società Sogei, è stato arrestato assieme ad un imprenditore per l'accusa di corruzione. I due sono stati bloccati in flagranza ieri sera di reato... (Ilmessaggero.it)