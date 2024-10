Scrivere a mano e leggere su carta: "Battaglia per il futuro" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Di fronte a una società sempre più digitale che si sta avviando verso l’arretramento culturale, promuovere la scrittura a mano non è un atto di altri tempi ma "una Battaglia per il futuro". Con questo messaggio, lanciato ieri dalla Sala Nassiriya del Senato, nasce l’intergruppo parlamentare “Scrivere a mano e leggere su carta nell’era del digitale“. Promossa dall’Osservatorio carta, Penna & Digitale della Fondazione Einaudi e nata dall’impegno della senatrice Lavinia Mennuni, l’iniziativa è volta a innescare un’inversione di tendenza tutelando la scrittura a mano in corsivo e la lettura su carta nel sistema scolastico e non solo. "Sono lieta che l’iter del disegno di legge bipartisan sulla tutela dei minori nella dimensione digitale stia procedendo nei lavori parlamentari" ha spiegato Mennuni. "Scrivere a mano in corsivo e leggere su carta sono abitudini imprescindibili. Quotidiano.net - Scrivere a mano e leggere su carta: "Battaglia per il futuro" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Di fronte a una società sempre più digitale che si sta avviando verso l’arretramento culturale, promuovere la scrittura anon è un atto di altri tempi ma "unaper il". Con questo messaggio, lanciato ieri dalla Sala Nassiriya del Senato, nasce l’intergruppo parlamentare “sunell’era del digitale“. Promossa dall’Osservatorio, Penna & Digitale della Fondazione Einaudi e nata dall’impegno della senatrice Lavinia Mennuni, l’iniziativa è volta a innescare un’inversione di tendenza tutelando la scrittura ain corsivo e la lettura sunel sistema scolastico e non solo. "Sono lieta che l’iter del disegno di legge bipartisan sulla tutela dei minori nella dimensione digitale stia procedendo nei lavori parlamentari" ha spiegato Mennuni. "in corsivo esusono abitudini imprescindibili.

