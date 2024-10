Rissa e spari durante movida ad Aversa, sindaco Matacena: “Incontro con prefetto e intervento Viminale” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo la Rissa con uno sparo scoppiata sabato sera, nel pieno della movida Aversana, in via Roma, il sindaco Matacena fa sapere che proprio sul tema sicurezza in città dovrebbe intervenire il neo prefetto, Lucia Volpe, nonché il Viminale. Rissa e spari durante movida ad Aversa, sindaco Matacena: “Incontro con prefetto e intervento Viminale” Quello della L'articolo Rissa e spari durante movida ad Aversa, sindaco Matacena: “Incontro con prefetto e intervento Viminale” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Rissa e spari durante movida ad Aversa, sindaco Matacena: “Incontro con prefetto e intervento Viminale” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo lacon uno sparo scoppiata sabato sera, nel pieno dellana, in via Roma, ilfa sapere che proprio sul tema sicurezza in città dovrebbe intervenire il neo, Lucia Volpe, nonché ilad: “con” Quello della L'articoload: “con” Teleclubitalia.

