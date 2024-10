Pronto il vademecum: ecco come funziona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancora pochi giorni e per chiamare la "vecchia" guardia medica ci sarà un numero nuovo di zecca. Per contattare quello che ormai ha preso il nome di "servizio di continuità assistenziale" da lunedì si dovrà chiamare il 116117. In quali face orarie? Nei giorni feriali: dalle 20 alle 8 del giorno successivo; nel fine settimana: dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale. La centrale operativa che gestisce le chiamate si trova a Firenze, all’ospedale Palagi, ed è diretta da personale specificatamente formato e da medici. Vi lavorano circa 80 operatori, ventisei per turno, in contatto con i mille medici di continuità assistenziale distribuiti nella regione. Una delle principali innovazioni è il supporto multilingue. Lanazione.it - Pronto il vademecum: ecco come funziona Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancora pochi giorni e per chiamare la "vecchia" guardia medica ci sarà un numero nuovo di zecca. Per contattare quello che ormai ha preso il nome di "servizio di continuità assistenziale" da lunedì si dovrà chiamare il 116117. In quali face orarie? Nei giorni feriali: dalle 20 alle 8 del giorno successivo; nel fine settimana: dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale. La centrale operativa che gestisce le chiamate si trova a Firenze, all’ospedale Palagi, ed è diretta da personale specificatamente formato e da medici. Vi lavorano circa 80 operatori, ventisei per turno, in contatto con i mille medici di continuità assistenziale distribuiti nella regione. Una delle principali innovazioni è il supporto multilingue.

