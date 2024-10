Lanotiziagiornale.it - Presidenza Rai, le destre di nuovo sull’Aventino

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se non puoi vincere, non partecipare. E, se riesci, rimanda più che puoi. È il ragionamento abbracciato da settimane dal centrodestra sulla ratifica a presidente della Rai di Simona Agnes. Una ratifica che non ha i voti necessari in commissione di Vigilanza (ne mancano due, che dovrebbe trovare tra l’opposizione). E così la maggioranza continua a boicottare le sedute convocate dalla presidente Barbara Floria. Come ha fatto anche ieri. Nonostante la legge preveda la ratifica del presidente entro 10 giorni dalla nomina. Voto rimandato a dopo le elezioni liguri Ma l’assenza di ieri è ancora più strategica (per il centrodestra) perché lo stallo non si sbloccherà prima del voto in Liguria di fine ottobre. Tanto che la prossima riunione della commissione è stata rinviata a data da destinarsi. Se ne parlerà a novembre. Forse.