Pensioni 2025: la manovra conferma APE social dai 63 anni e premi per chi resta a lavoro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La manovra finanziaria del Governo per il 2025 porta con sé importanti novità nel settore delle Pensioni, confermando e potenziando alcune misure, nonostante una vera riforma sembri ancora molto lontana. Tra le disposizioni più rilevanti spiccano la conferma dell'APE social a partire dai 63 anni e gli incentivi per i lavoratori che decidono di posticipare il pensionamento. Riforma Pensioni 2025, in manovra finanziaria confermata APE social Una delle misure della manovra riguarda il rifinanziamento dell'APE sociale, l'anticipo Pensionistico che offre un'indennità economica a carico dello Stato. Questo strumento, istituito nel 2016, si conferma come un importante supporto per coloro che si avvicinano all'età pensionabile in condizioni particolari.

Come cambiano le pensioni con la legge di bilancio 2025 - Nella manovra 2025 nel capitolo pensioni non c'è una riforma strutturale: sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma decidono di rinviare l'uscita dal lavoro.Continua a leggere . (Fanpage.it)