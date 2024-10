Nuvole e pioggia all'orizzonte: nuova allerta meteo 'gialla' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Maltempo di nuovo in arrivo sulla Romagna. Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 16 ottobre, alla mezzanotte di domani, giovedì 17, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 140, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Ravennatoday.it - Nuvole e pioggia all'orizzonte: nuova allerta meteo 'gialla' Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Maltempo di nuovo in arrivo sulla Romagna. Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 16 ottobre, alla mezzanotte di domani, giovedì 17, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’numero 140, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae

Allerta meteo in Bergamasca : da mezzanotte rischio idraulico in molti paesi della provincia - Nelle valli bergamasche dalle 21 di mercoledì 9 ottobre allerta rossa per rischio idrogeologico. L’incubo però non è ancora finito. Il meteo ha dato tregua per metà della giornata di mercoledì, dopo che nella serata di martedì la pioggia ha causato frane, fiumi in piena ed esondazioni, tenute a bada con sacchi di sabbia. (Bergamonews.it)

Emergenza maltempo - la riunione del Cor a Palazzo Rossini. Dalla mezzanotte l'allerta meteo passa da gialla ad arancione - ANCONA – È stata convocata dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, la riunione del Centro Operativo Regionale (COR) che si è svolta alle 14 di oggi pomeriggio nella sede di Palazzo Rossini, per fare il punto della situazione a seguito delle abbondanti precipitazioni odierne che. . (Anconatoday.it)

Violenti temporali su Milano e Lombardia : allerta meteo gialla da mezzanotte. Lunedì forti rovesci - Cosa fare durante l’allerta meteo "Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il maltempo continuerà per tutta la giornata di domani, lunedì 26 agosto, con fenomeni tendenti ad interessare ... (Ilgiorno.it)