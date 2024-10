Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ospedale e più posti nella casa di riposo ’La Fiorina’

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In programma l’ampliamento delladiLa Fiorina, ma anche un. Poi nuova vita per il Cinema Turismo e la riqualificazione di Palazzo Begni e Palazzo Valloni. Ha un piano preciso da attuare il governo pensando alle infrastrutture. Mettendo in prima linea il ’pacchetto sanità’. "E’ in arrivo – annuncia il segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni – l’ampliamento della Rsa La Fiorina. C’è un’estrema necessità e richiesta da parte della cittadinanza". Tanto che presto ladipotrà avere, nei programmi del governo, nuovie anche insediamenti abitativi comda alloggi privati con spazi comuni destinati all’uso collettivo. Da La Fiorina si va direttamente al, del quale a San Marino ormai si parla da anni.