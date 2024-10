Migranti: su nave Libra in Albania anche 2 ‘soggetti fragili’ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Ci sarebbero anche 2 “soggetti fragili”, oltre a 2 minorenni, tra i 16 Migranti sbarcati oggi al porto di Shengjin, in Albania. Secondo quanto appreso da LaPresse, per i due minorenni il Viminale sta procedendo al rientro in Italia, affinchè siano valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali. I 4 facevano parte del primo gruppo giunto nel Paese balcanico, nell’ambito dell’accordo tra Italia e Albania. Lapresse.it - Migranti: su nave Libra in Albania anche 2 ‘soggetti fragili’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Ci sarebbero2 “soggetti fragili”, oltre a 2 minorenni, tra i 16sbarcati oggi al porto di Shengjin, in. Secondo quanto appreso da LaPresse, per i due minorenni il Viminale sta procedendo al rientro in Italia, affinchè siano valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali. I 4 facevano parte del primo gruppo giunto nel Paese balcanico, nell’ambito dell’accordo tra Italia e

