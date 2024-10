Mbappé accusato di stupro, la legale: “Lui sbalordito per tempesta mediatica ma sereno” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nessuna preoccupazione per Kylian Mbappé dopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti per stupro in Svezia. Secondo la legale dell’attaccante francese, Marie-Alix Canu-Bernard, il calciatore è “sereno” riguardo alla sua situazione dopo l’accusa che gli è stata rivolta. “Lui non è mai solo. Non è mai esposto a trovarsi in una situazione in cui ci sarebbe, per lui, un rischio da correre”, ha spiegato la legale intervistata da TF1. “Questo esclude totalmente il fatto che avrebbe potuto compiere azioni riprovevoli. Questa è una certezza assoluta”. Mbappè “è particolarmente sereno, ma è totalmente sbalordito nel vedere questo tipo di tempesta mediatica. Non capisce affatto di cosa gli si possa rimproverare, da vicino o da lontano”, ha aggiunto. Lapresse.it - Mbappé accusato di stupro, la legale: “Lui sbalordito per tempesta mediatica ma sereno” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nessuna preoccupazione per Kyliandopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti perin Svezia. Secondo ladell’attaccante francese, Marie-Alix Canu-Bernard, il calciatore è “” riguardo alla sua situazione dopo l’accusa che gli è stata rivolta. “Lui non è mai solo. Non è mai esposto a trovarsi in una situazione in cui ci sarebbe, per lui, un rischio da correre”, ha spiegato laintervistata da TF1. “Questo esclude totalmente il fatto che avrebbe potuto compiere azioni riprovevoli. Questa è una certezza assoluta”. Mbappè “è particolarmente, ma è totalmentenel vedere questo tipo di. Non capisce affatto di cosa gli si possa rimproverare, da vicino o da lontano”, ha aggiunto.

