Maternità surrogata reato universale, via libera definitivo del Senato. Ma se in Irlanda è legale? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel nostro Paese il Senato ha appena approvato il ddl Varchi: la gravidanza per altri è diventata un reato universale. Il via libera definitivo è arrivato a Palazzo Madama con 84 sì, 58 no e nessun astenuto. Ai parlamentari si rivolgeva, alcune ore fa, con questo appello a votare “no”, la senatrice irlandese Mary Seery Kearney. Già, perché nella cattolicissima Irlanda la cosiddetta Maternità surrogata è stata legalizzata lo scorso luglio. Oggi l’accesso è consentito non solo agli irlandesi ma anche a tutti i residenti in Irlanda, inclusi quindi gli italiani. In altre parole, questo reato ha (almeno) un problema. Iodonna.it - Maternità surrogata reato universale, via libera definitivo del Senato. Ma se in Irlanda è legale? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel nostro Paese ilha appena approvato il ddl Varchi: la gravidanza per altri è diventata un. Il viaè arrivato a Palazzo Madama con 84 sì, 58 no e nessun astenuto. Ai parlamentari si rivolgeva, alcune ore fa, con questo appello a votare “no”, la senatrice irlandese Mary Seery Kearney. Già, perché nella cattolicissimala cosiddettaè stata legalizzata lo scorso luglio. Oggi l’accesso è consentito non solo agli irlandesi ma anche a tutti i residenti in, inclusi quindi gli italiani. In altre parole, questoha (almeno) un problema.

