Manovra Giorgetti Non ci saranno nuove tasse

ROMA (ITALPRESS) – In Manovra "c'è attenzione ai redditi medio-bassi che avranno una situazione migliore, nessuno avrà una situazione peggiore, quindi non ci saranno nuove tasse, mi dispiace deludere le attese. Ci sarà una attenzione particolare alla famiglia e il miglioramento di alcuni istituti introdotti lo scorso anno che rafforziamo, tipo i congedi parentali". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa sulla Manovra varata dal Governo."C'è un significativo intervento su banche e assicurazioni che io chiamo sacrificio, spero abbiate compreso cosa intendevo quando ho usato questo termine – ha spiegato il ministro -. I sacrifici li fanno banche, assicurazioni e ministeri".

