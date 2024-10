Manovra: Giorgetti, contributo banche, io lo chiamo sacrificio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – “Ci sarà un significativo contributo della banche, qualcuno lo chiamo extraprofitto, io lo chiamo sacrificio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla Manovra. Lapresse.it - Manovra: Giorgetti, contributo banche, io lo chiamo sacrificio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – “Ci sarà un significativodella, qualcuno loextraprofitto, io lo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlonella conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla

Manovra - Landini : "Cerchiamo un confronto ma mai complici" - C'è bisogno di prendere risorse dove ci sono con una vera operazione sul fisco, aumentare contratti e salari, più risorse per il pubblico impiego, aumentare investimenti nella sanità pubblica, abbiamo bisogno di investire sul diritto alla formazione e cancellare forme di precarietà assurde. Se non dovesse esserci questo confronto non saremo complici". (Liberoquotidiano.it)