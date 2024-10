Lobotka, al momento l’unica certezza è che salterà la sfida con l’Empoli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Lobotka, al momento l’unica certezza è che salterà la sfida con l’Empoli L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle condizioni L'articolo Lobotka, al momento l’unica certezza è che salterà la sfida con l’Empoli proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Lobotka, al momento l’unica certezza è che salterà la sfida con l’Empoli Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Corriere dello Sport –, alè chelaconL’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle condizioni L'articolo, alè chelaconproviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, è il momento di Gilmour: senza Lobotka, lo scozzese è la novità in regia - Il momento è arrivato. Non nel modo in cui si pensava e soprattutto sperava, ma tant’è. Billy Gilmour scalda i motori: domenica a Empoli toccherà a lui dirigere l’orchestra azzurra. Stanislav Lobotka ... (gazzetta.it)