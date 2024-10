LIVE Sinner-Medvedev 6-0 6-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il numero uno del mondo disintegra il russo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:56 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Medvedev. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 19:55 Dall’altra parte del tabellone Rafael Nadal attende il vincente del match che tra poco vedrà opposto lo spagnolo Carlos Alcaraz al danese Holger Rune. 19:55 Semifinale che si disputerà domani sempre alle 18.30 nel magnifico impianto di Riad. 19:54 In semifinale l’altoatesino troverà il serbo Novak Djokovic, battuto qualche giorno fa nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Prestazione mostruosa dell’azzurro, che ha disintegrato il numero 5 ATP. JANNIK Sinner b. DANIIL Medvedev 6-0 6-3! Si spegne in rete il dritto del russo. In appena un’ora ed 8 minuti il numero uno del mondo rifila una lezione al suo eterno rivale. 40-AD MATCH POINT Sinner. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-0 6-3, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il numero uno del mondo disintegra il russo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:56 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 19:55 Dall’altra parte del tabellone Rafael Nadal attende il vincente del match che tra poco vedrà opposto lo spagnolo Carlos Alcaraz al danese Holger Rune. 19:55 Semifinale che si disputerà domani sempre alle 18.30 nel magnifico impianto di Riad. 19:54 In semifinale l’altoatesino troverà il serbo Novak Djokovic, battuto qualche giorno fa nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Prestazione mostruosa dell’azzurro, che hato il5 ATP. JANNIKb. DANIIL6-0 6-3! Si spegne in rete il dritto del. In appena un’ora ed 8 minuti iluno delrifila una lezione al suo eterno rivale. 40-AD MATCH POINT

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sonego-Ruud 3-6 - 6-6 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : tie-break del 2° set - 30-15 Non risponde di rovescio Sonego. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud. 5-4 A quindici il torinese! 40-15 Gran seconda in kick e favolosa volèe di rovescio ammortizzata! 30-15 Servizio e comodo dritto! 15-15 Brutta demi-volèe dell’azzurro. (Oasport.it)

LIVE – Sonego-Ruud 3-6 6-6 - secondo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE SONEGO-RUUD IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SONEGO-RUUD (DIRETTA) SECONDO SET – Si gira sul 3-3. . 05 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Sonego e Ruud. SECONDO SET – A zero Ruud, 4-4. (Sportface.it)

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bavaresi avanti all’intervallo ma la Juventus è viva - 40? Torna a farsi sentire Buhl, tiro dalla distanza che scende tardi, oltre il montante della traversa di Peyraud-Magnin. Intervento al limite della numero 10 bavarese. 35 Arbitrerà l’incontro la macedone Ivana Projkovska, coadiuvata dalle assistenti Nargis Magau e Svitlana Grushko. 10? Iniziativa Dallman, cross basso rispedito al mittente da Kullberg, sugli sviluppi Vangsgaard guadagna fallo a ... (Oasport.it)