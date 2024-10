Oasport.it - LIVE Berrettini-Stricker 5-4, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro salva la prima palla break del match

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUUD (NONDELLE 18.00) 5-4 Tiene il servizio a 30! 40-30 Risposta molto fortunata di. 40-15vincente! 30-15 SUPER passante di rovescio stretto di! 15-15 Gran seconda, sulla riga, di Matteo! 0-15 Passa alla grande di dritto. 4-4 Con lo slice. A-40 Gratuito di rovescio del romano. 40-40 Vincente con il dritto inside in!! A-40 Ace (1°). 40-40 Doppio fallo (3°). 40-30 Buona guardia dia rete. 30-30 Passa in corsa di dritto il romano! 30-15 Peccato il passante di, che si stampa sul nastro. 15-15 Doppio fallo (2°). 15-0 Clamoroso scatto in avanti di, vincente il suo recupero.pensava avesse fatto due rimbalzi. 4-3 ACE (4°)!! A-40 Ammortizza molto bene con lo slice Matteo, perde il rovescio