Ilrestodelcarlino.it - Lions e Fiab raccolgono fondi per gli alluvionati con la ’Pedalata solidale’

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Riuscita la manifestazione denominata ‘Pedalatapromossa dai quattrodi Ravenna: Ravenna Host, Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri e Ravenna Romagna Padusa per raccoglierea favore delle comunità che sono state duramente colpite dalle alluvioni del 2023 e 2024. La biciclettata è partita nella mattinata di domenica scorsa dallo Chalet dei giardini pubblici, e dopo aver percorso in sicurezza la pista ciclabile fino a Punta Marina, è giunta al Bagno Baloo. L’escursione in bici è stata condotta dalladi Ravenna, che ha aderito alla manifestazione, e i propri volontari hanno contribuito ad agevolare attraversamenti lungo il percorso e alla raccolta deiper l’alluvione.