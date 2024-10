Ligabue arriva ad Avellino: sold out per il suo tour “Dedicato a noi” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino è pronto a riaccogliere Luciano Ligabue dopo 21 anni dalla sua ultima esibizione in città, e i fan hanno risposto con entusiasmo: i biglietti per il concerto sono infatti andati sold out a marzo, subito dopo l'annuncio della tappa in città.L’attesissimo Avellinotoday.it - Ligabue arriva ad Avellino: sold out per il suo tour “Dedicato a noi” Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Teatro “Carlo Gesualdo” diè pronto a riaccogliere Lucianodopo 21 anni dalla sua ultima esibizione in città, e i fan hanno risposto con entusiasmo: i biglietti per il concerto sono infatti andatiout a marzo, subito dopo l'annuncio della tappa in città.L’attesissimo

Ligabue in concerto - le date a Napoli ed Avellino - Per info: friendsandpartners. “LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI” chiude ufficialmente il capitolo live di “DEDICATO A NOI” che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani. Il sistema dell’app permetterà anche di accumulare punti e premierà una serie di comportamenti “sostenibili”. (Anteprima24.it)

Ligabue in concerto - le date a Napoli ed Avellino - com. . E le novità non finiscono qui, il braccialetto “dialogherà” con un’App, che si attiverà nel momento della ricezione del braccialetto, pensata per soddisfare le esigenze dei fan in termini di informazione e interazione con l’evento, sia prima, per prenotare in anticipo treni e bus o l’area campeggio, che durante, come pagare food&beverage in modalità cashless, che dopo. (Anteprima24.it)

Ligabue arriva a Napoli e Avellino con due date del tour teatrale - Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia con ue date previste in Campania. Due date in Campania per il tour “Ligabue in teatro – Dedicato a noi“, che parte domani dal Petruzzelli di Bari. Lunedi 7 ottobre il rocker si esibirà al teatro San Carlo di Napoli, il […]. (2anews.it)