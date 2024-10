Le meraviglie di Arezzo: storie di arte, conflitti e misteri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ARETINI D’Arezzo DAVANTI A SANTA MARIA DELLA PIEVE Fermatevi e osservate la facciata attentamente, rimarrete sempre sbalorditi da tanta bellezza. Angusto è il posto dove è stata costruita; la si può osservare di traverso, dall’alto in basso o dal basso in alto, e la sua prospettiva si allunga o si accorcia a seconda del punto da cui si guarda. Tre file di piccoli pilastri segnano un progetto tipicamente romanico lombardo, iniziato nel 1216 e terminato nel 1330. Solenne nella sua struttura, mostra nelle decorazioni un’influenza schietta e quasi adolescenziale, soprattutto nelle rappresentazioni delle azioni umane. Nella lunetta sopra la porta centrale troviamo Maria e i dodici apostoli, insieme a due angeli e vescovi, opera dello scultore e architetto Marchione di Arezzo, all’inizio dei lavori della Pieve. Lortica.it - Le meraviglie di Arezzo: storie di arte, conflitti e misteri Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ARETINI D’DAVANTI A SANTA MARIA DELLA PIEVE Fermatevi e osservate la facciata attentamente, rimarrete sempre sbalorditi da tanta bellezza. Angusto è il posto dove è stata costruita; la si può osservare di traverso, dall’alto in basso o dal basso in alto, e la sua prospettiva si allunga o si accorcia a seconda del punto da cui si guarda. Tre file di piccoli pilastri segnano un progetto tipicamente romanico lombardo, iniziato nel 1216 e terminato nel 1330. Solenne nella sua struttura, mostra nelle decorazioni un’influenza schietta e quasi adolescenziale, soprattutto nelle rappresentazioni delle azioni umane. Nella lunetta sopra la porta centrale troviamo Maria e i dodici apostoli, insieme a due angeli e vescovi, opera dello scultore e architetto Marchione di, all’inizio dei lavori della Pieve.

