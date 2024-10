Jovetic avverte l’Inter: «Occhio al Napoli! Bei ricordi in Serie A» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In partenza con il suo Montenegro, Stevan Jovetic viene intercettato a Podgorica da Gian Luca Rossi. Di seguito l’Intervista ovviamente a tema nerazzurro, considerando i due anni trascorsi all’Inter dall’attaccante. ricordi – Stevan Jovetic, all’Inter dal 2015 al 2017, dopo un’altra avventura in Serie A dal 2008 al 2013 con la maglia della Fiorentina, viene intercettato da Gian Luca Rossi. Intervistato dal giornalista di fede nerazzurra, il calciatore montenegrino riporta a galla il periodo trascorso in Italia: «Dell’Italia ho sempre bei ricordi, soprattutto di Firenze dove sono stato cinque anni e ho vissuto momenti bellissimi. Poi anche all’Inter, dove abbiamo fatto molto bene il primo anno. Quando sono arrivato io l’Inter era decima, poi in quell’anno siamo arrivati quarti. Da lì ha iniziato a salire e adesso è l’Inter che dev’essere». Inter-news.it - Jovetic avverte l’Inter: «Occhio al Napoli! Bei ricordi in Serie A» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In partenza con il suo Montenegro, Stevanviene intercettato a Podgorica da Gian Luca Rossi. Di seguitovista ovviamente a tema nerazzurro, considerando i due anni trascorsi aldall’attaccante.– Stevan, aldal 2015 al 2017, dopo un’altra avventura inA dal 2008 al 2013 con la maglia della Fiorentina, viene intercettato da Gian Luca Rossi. Intervistato dal giornalista di fede nerazzurra, il calciatore montenegrino riporta a galla il periodo trascorso in Italia: «Dell’Italia ho sempre bei, soprattutto di Firenze dove sono stato cinque anni e ho vissuto momenti bellissimi. Poi anche al, dove abbiamo fatto molto bene il primo anno. Quando sono arrivato ioera decima, poi in quell’anno siamo arrivati quarti. Da lì ha iniziato a salire e adesso èche dev’essere».

