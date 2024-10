Il Senato approva il ddl sulla maternità surrogata: reato anche per chi va all’estero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sulla maternità surrogata in Italia ha preso una piega significativa e controversa, dopo che il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 824, estendendo il divieto della pratica non solo nel territorio nazionale, ma anche nei Paesi in cui essa è legalmente permessa. Questa decisione, avvenuta grazie ai voti favorevoli delle forze di maggioranza come Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, ha scatenato un acceso confronto tra maggioranza e opposizione, con ripercussioni che potrebbero influenzare la legislazione sui diritti riproduttivi in Italia. Contesto legislativo e obiettivi della legge Il ddl n. 824 si inserisce in un quadro giuridico già molto rigido in Italia, dove la maternità surrogata è vietata da norme specifiche. Gaeta.it - Il Senato approva il ddl sulla maternità surrogata: reato anche per chi va all’estero Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattitoin Italia ha preso una piega significativa e controversa, dopo che ilhato in via definitiva il disegno di legge n. 824, estendendo il divieto della pratica non solo nel territorio nazionale, manei Paesi in cui essa è legalmente permessa. Questa decisione, avvenuta grazie ai voti favorevoli delle forze di maggioranza come Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, ha scatenato un acceso confronto tra maggioranza e opposizione, con ripercussioni che potrebbero influenzare la legislazione sui diritti riproduttivi in Italia. Contesto legislativo e obiettivi della legge Il ddl n. 824 si inserisce in un quadro giuridico già molto rigido in Italia, dove laè vietata da norme specifiche.

